В Дели грозовые ливни на несколько часов парализовали дорожное движение

Мощные грозовые ливни и штормовой ветер с новой силой обрушились во вторник утром на Национальный столичный регион Индии Дели, практически полностью парализовав дорожное движение в нем на несколько часов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сильный дождь начался в индийской столице во стороной половине дня в понедельник и продолжался до вечера. Однако после "ночной передышки" стихия ударила по городу вновь - это произошло около 8 часов утра (05.30 мск), когда большинство его жителей находились в пути до работы. Из-за обильных осадков и низкой видимости, которая не превышала 5-7 метров, Дели буквально встал в пробках.

Продолжительные ливни также привели к снижению температуры воздуха в столичном регионе на несколько градусов. В Метеорологическом департаменте Индии сообщили, что непогода будет свирепствовать в этом регионе еще как минимум день, после чего дожди отступят, однако к концу недели обрушатся на город с новой силой.