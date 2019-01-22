Геворг Мурадян единогласно избран председателем Совета попечителей ЕГУ

На 9-м заседании председателем Совета попечителей ЕГУ единогласно был избран Геворг Мурадян. Как передает «Арменпресс», на заседании 22-го января его кандидатуру выдвинул член Совета попечителей ЕГУ со стороны правительства Армении Ованес Ованнисян.

Геворг Мурадян является старшим научным сотрудником лаборатории изучения квантовых явлений физфака ЕГУ и лаборатории АНА, он - основатель ООО «Метрика».