Геворг Мурадян единогласно избран председателем Совета попечителей ЕГУ
На 9-м заседании председателем Совета попечителей ЕГУ единогласно был избран Геворг Мурадян. Как передает «Арменпресс», на заседании 22-го января его кандидатуру выдвинул член Совета попечителей ЕГУ со стороны правительства Армении Ованес Ованнисян.Геворг Мурадян является старшим научным сотрудником лаборатории изучения квантовых явлений физфака ЕГУ и лаборатории АНА, он - основатель ООО «Метрика».
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