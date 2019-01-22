СМИ: более 100 экс-дипломатов попросили Си Цзиньпина освободить двух канадских граждан

Свыше 100 бывших дипломатов и представителей научного сообщества Канады, Австралии, Великобритании, США и других стран написали письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой освободить двух канадских граждан, задержанных в декабре в Китае. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

"Я думаю, что это [письмо] станет посланием Китаю, чтобы они обратили внимание на то, что их действия [по задержанию канадских граждан] вызвали такую международную реакцию", - заявил телеканалу бывший посол Канады в КНР Ги Сен-Жак. "Это довольно внушительный список людей", - добавил он, уточнив, что письмо подписали, в частности, бывший глава МИД Великобритании (1995-1997) сэр Малькольм Рифкинд и бывший глава МИД Австралии (1988-1996) Гарет Эванс, а также представители Университета Джорджа Вашингтона (США).

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере по запросу США 1 декабря финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании в китайском Даньдуне канадского бизнесмена Майкла Спэйвора. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заручился поддержкой в этом вопросе лидеров порядка десяти государств, в том числе Австралии, Великобритании, Германии и США.