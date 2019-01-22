Возросло число жалоб в адрес Омбудсмена Армении в связи с отсутствием ответов от госведомств







По данным офиса, если в 2016 году было зафиксировано 38 случаев отсутствия ответов на жалобы граждан, в 2017 году - 46, то в 2018 году этот показатель достиг 109.



Как отмечается в сообщении, если в 2016 году основная часть жалоб касалась работы Министерства обороны, аппарата правительства и Следственного комитета, то в 2017 году - полиции, прокуратуры, Следственного комитета, Минобороны и Минздрава.



Что касается прошлого года, то с января по май 2018 года офис Защитника прав человека получил 45 жалоб, основная часть которых была направлена против полиции, Минобороны, Нацархива Армении, аппарата правительства, а с января по декабрь того же года большая часть полученных 64 жалоб касалась деятельности Минздрава, мэрии Еревана, полиции, органов Минюстиции, в том числе, Уголовно-исполнительной службы. Получение надлежащих ответов на жалобы граждан в адрес государственных органов и органов местного самоуправления является важным направлением деятельности Защитника прав человека Армении. Заявления-жалобы граждан Армении в адрес госведомств вдвое чаще остаются без ответа. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.По данным офиса, если в 2016 году было зафиксировано 38 случаев отсутствия ответов на жалобы граждан, в 2017 году - 46, то в 2018 году этот показатель достиг 109.Как отмечается в сообщении, если в 2016 году основная часть жалоб касалась работы Министерства обороны, аппарата правительства и Следственного комитета, то в 2017 году - полиции, прокуратуры, Следственного комитета, Минобороны и Минздрава.Что касается прошлого года, то с января по май 2018 года офис Защитника прав человека получил 45 жалоб, основная часть которых была направлена против полиции, Минобороны, Нацархива Армении, аппарата правительства, а с января по декабрь того же года большая часть полученных 64 жалоб касалась деятельности Минздрава, мэрии Еревана, полиции, органов Минюстиции, в том числе, Уголовно-исполнительной службы.