Строительство газопровода "Северный поток - 2" поддерживают 73% немцев. Как сообщила в понедельник газета Neue Presse, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу медиагруппы RTL.

В то время как президент США Дональд Трамп уверен, что газопровод "Северный поток - 2", прокладываемый по дну Балтийского моря, сделает Германию зависимой от России, 67% немцев не разделяют этих опасений. По данным издания, лишь 16% жителей Германии считают, что "от проекта стоит отказаться", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

90% опрошенных уверены, что Трамп хочет наладить поставки американского газа в Европу. "Немцы четко видят, что споры о "Северном потоке - 2" мотивированы экономически, а не политически", - считает глава Forsa Манфред Гюльнер. Также и высказанные послом США в ФРГ Ричардом Гренеллом угрозы о введении санкций против немецких фирм, участвующих в строительстве газопровода, не нашли поддержки в немецком обществе: 77% респондентов считают эти угрозы давлением, 91% опрошенных охарактеризовали их как "неуместные и неподобающие".