Марукян предложил премьер-министру сократить число вице-губернаторов

Лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян обратился с заявлением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором предложил премьер-министру сократить число вице-губернаторов. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Сегодня я обратился с заявлением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором предложил премьер-министру сократить число вице-губернаторов, и вообще – в связи с наличием этой штатной единицы.

В 2003 году, при создании политической коалиции было решено увеличить число вице-губернаторов, сейчас в областях их по 2-3 – вместо одного. Из областного бюджета оплачивается их штат – водители, помощники, служебные автомобили и пр.

По-моему, это совершенно неоправданно, а сокращение числа вице-губернаторов значительно облегчит бремя бюджетов общин.

Таким образом, я предложил премьер-министру сократить число вице-губернаторов, со всеми их помощниками и пр., оставив по одному вице-губернатору в каждой области»,- пишет он.