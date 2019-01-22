Мулла Якуб, сын основателя и духовного лидера террористического движения "Талибан" (запрещено в России) муллы Омара, убит в Пакистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщило иранское информагентство ИРНА со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Якуб погиб в пакистанском Пешаваре. По информации источников, он был сначала ранен, а потом убит неизвестными вооруженными лицами.

По данным из других источников, мулла Якуб сначала был похищен, а затем убит.

Представители "Талибан" пока никак не комментировали эту информацию.