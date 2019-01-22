Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", - сказал Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства компаний Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.

При этом Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.

"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.

Президент Франции заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.