На Мегринском КПП пресечена очередная попытка ввоза наркотиков из Ирана
09:53, 22 Январь, 2019
На Мегринском контрольно-пропускном пункте на армяно-иранской границе пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Комитета по госдоходам Армении. В процессе реализации оперативных данных совместно с полицией, на Мегринском таможенном пункте был произведен обыск багажа гражданина Армении Т.Г., прибывшего из Ирана.
"В результате была обнаружена похожая на марихуану масса зеленоватого цвета весом около 49.5 г, а также похожая на метамфетамин кристаллическая масса белого весом около 0,3 г", - говорится в сообщении.