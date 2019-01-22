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На Мегринском КПП пресечена очередная попытка ввоза наркотиков из Ирана


На Мегринском контрольно-пропускном пункте на армяно-иранской границе пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана. 

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Комитета по госдоходам Армении. В процессе реализации оперативных данных совместно с полицией, на Мегринском таможенном пункте был произведен обыск багажа гражданина Армении Т.Г., прибывшего из Ирана. 

"В результате была обнаружена похожая на марихуану масса зеленоватого цвета весом около 49.5 г, а также похожая на метамфетамин кристаллическая масса белого весом около 0,3 г", - говорится в сообщении.


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