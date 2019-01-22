Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 22-го января, в Давосе стартует международный экономический фотум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 января с рабочим визитом посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На полях форума запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч премьер-министра с главами других государств, международных организаций и бизнес-компаний. В Давосе Никол Пашинян также примет участие во встрече Неформальной группы международных экономических лидеров (IGWEL) и Всемирном гражданском форуме.

В Цюрихе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с представителями представителями Швейцарско-армянской торговой палаты и швейцарскими бизнесменами.

Продолжит работу зимняя сессия ПАСЕ. В повестке – вопрос внеочередных парламнтских выборов в Армении 8-го декабря.

Сегодня, 22-го января, состоится пресс-конференция блогера Александра Лапшина.

Сегодня, 22-го января, состоится пресс-конференция политических деятелей Гургена Егиазаряна и Азата Аршакяна.

Сегодня, 22-го января, состоится пресс-конференция эксперта попамятникам Самвела Карапетяна и скульптора Левона Токмаджяна.

Сегодня, 22-го января, состоится мероприятие, посцященное 100-летию Сильвы Капутикян: будет ;погашена и выпущена в оборот почтовая марка ее памяти.

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