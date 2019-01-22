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Европейские индексы - 21-01-19


МОСКВА, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.62% и составил 11136.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 4867.78 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 6970.59 пункта, а российский RTSI снизился на 0.45% и составил 1171.09 пункта.




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