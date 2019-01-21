За минувшие трое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 114 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 18 и 21 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 114 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 34 случая кражи личного имущества, 19 случаев мошенничества, 17 случаев причинения телесных повреждений, по 5 случаев хулиганства и побоев, по 4 случая незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями, по 3 случая присвоения или растраты, вымогательства и браконьерства, по 1 случаю грабежа, умышленного уничтожения имущества, фальшивомонетничества, взяточничества, незаконной добычи водных животных, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, действий сексуального характера, подделки документов и сбыта наркотиков.

Обнаружены 4 человека, находящихся в розыске, еще 8 явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 12 случаев кражи личного имущества, 3 случая квартирной кражи, по 1 случаю разбойного нападения, мошенничества и незаконной вырубки деревьев.

За минувшие трое суток в республике был зарегистрирован 31 ДТП: 42 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.