Зограбян на сессии ПАСЕ призвала не оставлять заявление Алиева без ответа

На состоявшейся в Страсбурге сессии ПАСЕ был обсужден вопрос о внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Армении 9 декабря. Представитель армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян, говоря о декабрьских выборах, отметила, что первый этап бархатной революции в Армении завершился досрочными парламентскими выборами 9 декабря. В результате народного голосования был сформирован парламент, и международные организации также подтвердили легитимность выборов.

«Хочу еще раз отметить, что революция в Армении не имела геополитического контекста. Это была революция против отчаяния и беспредела, революция против коррупции и анархии. Сегодня это новая Армения с новыми политическими реалиями, новой политической и экономической повестки и абсолютно новым качеством отношений с миром. Британский журнал “The Economist” назвал Армению страной года, и крайне важно, чтобы ЕС и страны-локомотивы ЕС перешли от слов приветствия и ободрения к более практическим шагам. А практические шаги - это инвестиции, для которых сегодня в Армении установлены новые правила игры. Я вижу, что Армения может стать моделью, которая может показать миру, как создать инновационную среду в стране с небольшой экономикой, создать инновационные организации, которые должны стать движущей силой новой экономической политики», - как сообщает Арменпресс, написала Наира Зограбян на своей странице в социальной сети Facebook.

Наира Зограбян отметила, что несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринял нелепую попытку угрожать Армении, заявив, что они изолируют Армению от всех региональных проектов.

«Я по-прежнему оптимистична и надеюсь, что такие заявления в наших и других международных структурах, особенно в Минской группе ОБСЕ, не должны остаться без реакции. Армения может стать страной с исключительной ролью в регионе, и мы готовы установить новое качество политических и экономических отношений с нашими международными партнерами во имя успеха, называемого демократией и развитием», - отметила она.