Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Республики Беларусь

Посол Республики Армения в Республике Беларусь Армен Гевондян вручил верительные грамоты 21 января президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщил Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, президент Беларуси кратко представил вопросы внутренней и внешней политики страны и направления дальнейшего развития.

Затем Александр Лукашенко отметил, что Армения была и остается надежным партнером, в том числе в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Они также затронули намерение работать над расширением торгово-экономических связей с Арменией и готовность участвовать во всех тех проектах, которые интересуют армянских коллег, в том числе на территории Армении.