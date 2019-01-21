СНБ Армении раскрыла механизм незаконного импорта товаров. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, ряд граждан из Грузии, Турции и других стран закупали товары с целью продажи, перевозили их в село Садахло на армяно-грузинской границе, прятали их в частных домах или нейтральных зонах границы, затем по частям в качестве физических лиц перевозили эти товары через КПП “Баграташен”, не заплатив предусмотренные законом таможенные пошлины.

Товары также не прошли предусмотренный законом карантин. В данном преступном механизме был замешан также главный таможенник КПП “Баграташен”, который брал взятки.

По факту возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение сотруднику таможни и лицу, организовавшему перевозку товаров. Они арестованы. Предпринимаются меры для выяснения других причастных лиц.