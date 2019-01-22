Циркулирует значительный объем ложной информации: медиаэксперт представил последние тенденции в соцсетях

Эксперты констатируют, что в последнее время в соцсетях Армении внимание сконцентрировано на не столь важных внутренних проблемах. В результате, вне внимания общественности, иногда – и экспертов, казываются важные как внутренние, так и внешние вопросы. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал медиаэксперт Самвел Мартиросян.

-Г-н Мартиросян, каковы тенденции последнего времени в соцсетях?

-Накалилась внутриполитическая борьба, вбрасывается большой объем манипулятивной, пропагандистской ложной информации. Это наблюдалось и ранее, однако сейчас резко возрос масштаб явлений. Последствия – тяжелые, прежде всего, тяжела атмосфера. Кроме того, падает доверие к информации, это вредит профессиональной журналистике. Информации так много, и она настолько противоречива, что у общественности пропадает возможность ее проверить, что может привести к разнообразным последствиям.

-Недавно распространялись различные фейковые новости, в частности, будто в Армении ожидается сильное землетрясение, или подорожает доллар, или в школах продлят каникулы; их опровергли, однако, в чем цель распространения подобной дезинформации?

-Трудно назварь цель, поскольку чаще нам неизвестны источники дезинформации. Цели могут быть разными: посеять панику, просто распространить какую-то глупость.

-Не отвлекает ли это внимание от важных внешних вопросов?

- Скажу, что от внимания общества могут ускользнуть и внутренние вопросы. Часто внимания общества удостаиваются бессмысленные, бесцельные обсуждения. В результате, вне внимания общественности, иногда – и экспертов, казываются важные как внутренние, так и внешние вопросы.

На большой объем манипулятивной, пропагандистской ложной информации в Facebook откликаются чиновники: отвечают, оправдываются, опровергают. Это говорит о плохой работе общей информационной системы, отсутствии политики, которая систематизировала бы информацию. Надо усилить институт пресс-секретарей, пресс-служб ведомств.

-Вы сказали о засилье манипулятивной информации, дезориентации общества. Что может сделать в этом вопросе медиа?

-Медиа должны вплотную работать с обществом, с обратной связью. Это позволит уменьшить дезинформацию, однако я не вижу подобных тенденций в медиа.

-Г-н Мартиросян, как вы говорили, азербайджанские хакеры взломали около 2 тысяч армянский ИП адресов. Чем обусловлена подобная активность Азербайджана?

-Конкретно сейчас это связано с годовшиной бакинских погромов, однако, в последнее время Азербайджан активировался в информационном поле. Кстати – в различных отраслях: соцсетях, в работе с прессой и журналистами различных стран. Активизировалиь посольства.