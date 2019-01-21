В ПАСЕ представлен доклад об Армении

На зимней сессии ПАСЕ был представлен доклад, согласно которому внеочередные парламентские выборы в Армении были признаны свободными и демократичными. Как сообщает Арменпресс, автором доклада является польский депутат Александр Почией (Европейская народная партия).

«Была особо подчеркнута прозрачность предвыборной атмосферы, а также превосходство и важность проведения трехчасовых политических дебатов», - на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Татевик Айрапетян.

Зимняя сессия ПАСЕ началась 21 января и продлится до 25 января. Лилиан Мори Паскье была переизбрана председателем ПАСЕ.