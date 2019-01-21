Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Швеции


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Швеция Стефану Лёвену в связи с его переизбранием на пост премьер-министра Швеции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Королевства Швеции.

Новое правительство Армении придает большое значение продолжительному развитию сотрудничества со Швецией в двустороннем и многостороннем форматах и готово обсудить дальнейшие шаги в этом направлении. Швеция является одним из ключевых партнеров Армении и активным сторонником демократических процессов в нашей стране, а также сотрудничества Армения-ЕС. Надеюсь, что совместными усилиями мы выведем армяно-шведские отношения на качественно новый уровень в интересах наших двух дружественных народов”.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации