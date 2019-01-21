Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Швеции

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Швеция Стефану Лёвену в связи с его переизбранием на пост премьер-министра Швеции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Королевства Швеции.

Новое правительство Армении придает большое значение продолжительному развитию сотрудничества со Швецией в двустороннем и многостороннем форматах и готово обсудить дальнейшие шаги в этом направлении. Швеция является одним из ключевых партнеров Армении и активным сторонником демократических процессов в нашей стране, а также сотрудничества Армения-ЕС. Надеюсь, что совместными усилиями мы выведем армяно-шведские отношения на качественно новый уровень в интересах наших двух дружественных народов”.