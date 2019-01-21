Сенатор от Калифорнии Камала Харрис объявила о намерении баллотироваться в президенты США

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила в понедельник о намерении принять участие в борьбе за пост президента США в 2020 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я баллотируюсь в президенты. Давайте сделаем это вместе", - написала она в своем Twitter.

Среди других вероятных претендентов на пост президента США эксперты называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

Первые собрания партийных активистов в рамках будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.