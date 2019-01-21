В Венесуэле задержали мятежных военных

Вооруженные силы Венесуэлы захватили военных, устроивших мятеж утром в понедельник в Каракасе, сейчас они дают показания спецслужбам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении минобороны страны.

"Вооруженные силы Боливарианской республики информируют народ Венесуэлы, что утром 21 января в районе 2.50 утра небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предали клятву верности родине, ...захватили оружие под угрозой смерти двух чиновников и двух гвардейцев... Преступники были захвачены... В настоящее время они дают показания спецслужбам", - говорится в заявлении.

"К ним будет применена вся сила закона", - отмечает министерство.