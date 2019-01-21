МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах

Рост мировой экономики в 2019 и 2020 годах составит 3,5% и 3,6% соответственно, что ниже ранее прогнозируемых показателей. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном в понедельник.

"Рост мировой экономики, по прогнозам, составит 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году, это на 0,2 и 0,1 процентных пункта ниже прогноза, сделанного в октябре прошлого года", - говорится в докладе.

Как отмечается в документе, рост мировой экономики в 2018 году составил 3,7%, как и предсказывалось в предыдущем докладе, несмотря на замедление его темпов во второй половине года.

Снижение темпов роста мировой экономики, как считают в МВФ, объясняется постоянным замедлением роста экономик развитых стран, а также временным замедлением на развивающихся рынках, включая Аргентину и Турцию. Рост экономики Китая также замедлится из-за ужесточения финансового урегулирования и торговых споров с США.