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Армен Григорян освобожден с должности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недрам


Решением премьер-министра Армении, Армен Григорян освобожден с должности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недрам при правительстве. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правительства e-gov.am.




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