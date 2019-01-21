Армен Григорян освобожден с должности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недрам
Решением премьер-министра Армении, Армен Григорян освобожден с должности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недрам при правительстве. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте правительства e-gov.am.
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