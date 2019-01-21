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Азиатские индексы - 21-01-19


ТОКИО, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 20719.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.56% и составил 1566.37 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.56% и составил 2610.51 пункта, а HANG SENG вырос на 0.39% и составил 27196.54 пункта.




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