ЕС расширил санкции против Сирии

Евросоюз расширил санкции против Сирии, добавив в черный список 11 физических лиц и пять компаний. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества.

"Совет добавил 11 известных бизнесменов и пять организаций в список тех, на кого распространяются санкции в отношении сирийского режима и его сторонников", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "эти бизнесмены и компании участвуют в развитии элитной недвижимости и других поддерживаемых режимом проектов". "И, таким образом, они поддерживают режим и/или получают выгоду от сирийского режима", - подчеркивается в нем.

Таким образом, как поясняет Совет, в черный список по Сирии входят 270 человек и 72 организации, на которых распространяется запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в сообществе при их наличии.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.