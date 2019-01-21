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Карен Григорян занял 2-е место на открытом турнире в Севилье


Гроссмайстер Карен Григорян успешно провел встречи на международном турнире в Испании.

Как сообщает «Арменпресс», в Испании завершился открытое первенство в Севилье, в котором приняли участие 303 шахматиста из 31 страны, в том числе 13 гроссмайстеров.

Армению представляли гроссмайстеры Карен Григорян и Геворг Арутюнян. Успешно выступил Карен Григорян, который завоевал 7,5 очков из 9 возможных и занял 2-ю горизонталь. Победителем турнира стал представитель Китая Ли Ди, который завоевал 8,5 очков. Вничью китайский шахматист сыграл только с Кареном Григоряном.

Другой представитель Армении – Геворг Арутюнян – завоевал 5 очков и занял 83-е место.


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