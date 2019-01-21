Чубайс резко ответил на критику Захаровой

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс отреагировал в Facebook на пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая призвала его разъяснить причины бедности россиян.

Он отметил, что ушел из правительства более двадцати лет назад и, в отличие от самой Захаровой, чиновником не является. Начинал же он в те времена, когда ни государства, ни экономики "по сути уже не существовало", их пришлось выстраивать заново и совершать на этом пути ошибки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью. Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрождённой в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции Российской Федерации.

По словам главы "Роснано", ему довелось работать в разных составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, однако "ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников", срываясь на популистскую риторику и заменяя серьезный разговор "дворовыми аргументами".