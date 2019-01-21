СМИ: ФРГ депортировала рекордное число беженцев в страны ЕС

Германские власти выслали более 8,6 тыс. соискателей убежища в другие страны Евросоюза в период с января по ноябрь 2018 года. Об этом в понедельник сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Уллы Йельпке.

По ее сведениям, для ФРГ это исторический максимум депортации в пределах ЕС. Число депортированных значительно выросло и по сравнению с 2017 годом - с 7102 человек за 12 месяцев до 8658 за 11 месяцев. В 2018 году каждый третий запрос на предоставление убежища в Германии подпадал под условия Дублинского соглашения, то есть ответственность за соискателя возлагалась на другую страну - участницу ЕС. Согласно данному договору, вопросом предоставления убежища конкретному лицу должна заниматься страна, в которой этот человек зарегистрировался после прибытия в Европу впервые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За неполный 2018 год германское ведомство BAMF направило в другие страны ЕС более 51,5 тыс. запросов на принятие находящихся в ФРГ беженцев. При этом более 35 тыс. из этих запросов были одобрены. Чиновники также отмечают значительное увеличение доли реализованных запросов. Если в 2017 году этот показатель составлял 15,1% от общего числа решений, то в 2018 году он достиг отметки 24,5%.