Мэй может убрать положение по границе с Ирландией из сделки с ЕС, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может представить план о том, как изъять положение о бэкстопе (backstop, предварительная договоренность по границе между Ирландией и Северной Ирландией в соглашении о Brexit) из соглашения с ЕС, сообщает телеканала источники в кабинете министров.

По словам источников, Мэй дала ясно понять, что она отказ Sky News со ссылкой нывается от усилий достичь компромисса между партиями, "потому что уровень поддержки, который ожидался со стороны членов парламента от лейбористской партии, не оказался достаточным",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вместо этого Мэй может попытаться "изъять положение об ирландском бэкстопе", чтобы завоевать поддержку Демократической юнионистской партии (DUP) и некоторых консерваторов, которые выступили против соглашения на прошлой неделе.

Источники отметили, что подробных обсуждений о том, как премьер-министр предлагает убрать положение о бэкстопе из соглашения, не проводилось.