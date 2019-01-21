Британские газеты продолжают обсуждать все возможные повороты "брексита" и движения политиков и чиновников вокруг него.

Газета Iрассказывает, что забуксовавший "брексит" может вернуть к активной жизни старого игрока, но в новой роли. Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж заявил, что готов "вновь войти в игру" в качестве лидера новой про-"брекситовой" партии, в случае, если выход Британии из ЕС не произойдет 29 марта.

Газета напоминает, что в декабре прошлого года Фарадж вышел из UKIP в знак несогласия с курсом нынешних лидеров партии, "зацикленных" на антимусульманских настроениях,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь он поддерживает создание совсем новой партии, так как, по его словам, "совершенно очевидно, что политическая элита хочет остановить "брексит".

Фарадж утверждает, что если в назначенный день Британия не покинет ЕС, он и его сторонники не собираются стоять в сторонке и наблюдать.

Он полностью готов к тому, что процедура выхода будет затянута или вообще отменена, и тогда-то он и "вернется в игру".