Россия не будет участвовать во встрече по Ближнему Востоку в Варшаве

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Представители России не приедут на организуемую Польшей и США 13-14 февраля в Варшаве министерскую встречу по Ближнему Востоку. Об этом сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita. "Россия информировала, что не будет участвовать в конференции. И это еще до ознакомления с ее программой. Это показывает, что эта конференция не в интересах России. Жаль, потому что Россия играет важную роль на Ближнем Востоке", - цитирует слова министра издание, Арменпресс со ссылкой на Тасс

11 января в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международную встречу высокого уровня, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе, которое глава Госдепартамента охарактеризовал как дестабилизирующее. МИД Польши подтвердил эти планы.