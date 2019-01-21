Япония возобновила покупку иранской нефти

Япония вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией возобновила импорт иранской нефти. Об этом в понедельник сообщил глава центрального банка (ЦБ) Ирана Абдольнасер Хеммати.

"Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония также начала импортировать иранскую нефть, - цитирует его агентство IRNA. - Постепенно новые поступления от торговли углеводородами будут приходить в экономику страны".

Он отметил, что благодаря соглашениям, подписанным между ЦБ и компаниями-экспортерами, "также будет увеличиваться ненефтяной экспорт Ирана",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я уверяю наших граждан, что государство обладает достаточным количеством валютных резервов, чтобы полностью обеспечивать базовые потребности людей", - добавил он.

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. При этом американские власти выдали восьми странам и территориям временные разрешения (на 180 дней) на импорт иранской нефти - Индии, Японии, Республике Корея, Италии, Греции, Турции и Китаю, а также Тайваню.