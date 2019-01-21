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В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев


Более тысячи сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в понедельник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 181 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 774 человека (женщин – 232, детей – 395)", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 106 715 человек.

 




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