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Чувствую себя почетной армянкой: Серена Уильямс учит армянский язык


Всемирно  известная теннисистка Серена Уильямс – супруга основателя сети Reddit Алексиса Оганяна, сообщает, что учит армянский язык.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт tennisworldusa.org, Серена Уильямс рассказала, что она учит армянский медленными темпами, в течение дня.  «Однако это не каждый день: учусь медленными темпами, когда есть время. Вчера Алексис рассказывал мне об армянах, их культуре, их предприимчивости. Это было приятно и интересно. В связи с мужем и дочерью, я чувствую себя почетной армянкой. Мною гордятся все армяне, с которыми я общалась. Очень хорошо – раскрывать для себя новую культуру»,- сказала она.


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