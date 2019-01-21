В 2018 году ЕС впервые опередил Россию по денежным переводам в Грузию

По итогам 2018 года объем денежных переводов в Грузию из Евросоюза впервые превысил сумму переводов, поступивших из России. Об этом сообщает издание Forbes Georgia со ссылкой на данные Национального банка Грузии.



Так, в 2018 году в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов из России отправили 457 миллионов долларов. Трудоустроенные в Евросоюзе граждане Грузии перечислили на родину 547 миллионов долларов. Таким образом, в прошлом году сумма денежных переводов из ЕС на 90 миллионов долларов превысила объем перечислений из РФ.

В целом, в 2018 году из-за рубежа было перечислено 1,6 миллиарда долларов – это абсолютный рекорд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.



До сих пор рекордом считался 2013 год – тогда объем денежных переводов в грузинские банки составил 1,5 миллиарда долларов. В прошлом году объем переводов особенно увеличился из Италии, Греции, Израиля и США.

