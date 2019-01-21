Американский эсминец Donald Cook прибыл в Грузию

Эсминец военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Батуми в понедельник с дружественным визитом. Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi, передавшая репортаж с места события.

"Это второй за последние годы визит эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Грузию, - говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства США в Грузии. - Визит эсминца ВМС США в Батуми призван содействовать сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности".

По данным посольства, "в рамках пребывания эсминца в акватории порта Батуми пройдут тренировки членов экипажа корабля с сотрудниками департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии". По данными местных СМИ, визит эсминца в Грузию завершится 24 января,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.