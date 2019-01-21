В Киеве стартовала «Неделя армянской культуры»

Мероприятия, посвященные 95-летию Сергея Параджанова, 100-летию Сильвы Капутикян и 150-летию Комитаса проходят в столице Украины в рамках «Недели армянской культуры».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net.

С 19 по 25 января в Киеве организованы тематические мероприятия, которые вызвали большой интерес у любителей культуры, живописи, музыки, кино и поэзии.

Согласно организаторам, творчество армянских деятелей представлено в библиотеках имени Ошера Шварцмана и Дружбы Народов, а также в Доме кино.

В программе мероприятий — концерты, выставки, мастер-классы, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, посвященные выдающимся представителям армянской культуры.

Глава Армянского общества культурных связей «АОКС-Украина» Елена Оганесян сообщила изданию, что организаторами мероприятий являются — Армянское общество культурных связей «АОКС-Украина», Parajanov-ART, Подольская Районная в городе Киеве Государственная Администрация, Центр творческих инициатив Киевской городской еврейской общины, Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Подольской районной в г. Киеве государственной администрации.

Как сообщалось ранее, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей и, как отметил глава организации Вилен Шатворян, творчество выдающихся соотечественников продолжает радовать ценителей искусства.