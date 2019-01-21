На Восточную Канаду обрушились мощные снегопады

Сильные снегопады обрушились на провинции Восточной Канады. Как сообщило в воскресенье Национальное метеобюро, местами в течение суток может выпасть до 50 см снега.

Обильные осадки начались в ночь с субботы на воскресенье. Так, в атлантических регионах Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда, согласно прогнозу, местами выпадет до 50 см снега, что превышает месячную норму осадков.При этом непогода сопровождается сильным ветром, порывы которого достигают 100 км/ч (28 м/c),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В восточных провинциях Квебек и Онтарио также идут сильные снегопады, местами может выпасть до 30 см снега. Администрации аэропортов Монреаля, Квебек-Сити (провинция Квебек) и Оттавы (провинция Онтарио) проинформировали о задержках и отмене десятков авиарейсов. Сообщается, что в Монреале около 13 тыс. потребителей электроэнергии уже остались без света и эта цифра может вырасти в течение дня.