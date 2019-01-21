«Наири Иншуранс» подозревается в нанесении государству ущерба в размере 200 млн драмов: возбуждено уголовное дело

Сотрудники следственного управления Комитета госдоходов и Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении выявили факт уклонения от уплаты налогов со стороны страховой компании «Наири Иншуранс». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, речь идет о порядка 200 миллионах драмов.

Оперативники выяснили, что в 2016 - 2017 годах руководство компании заключало страховые договора с бенефициарами, искусственно оформляя их на имена посредников, выписывая с этой целью страховые взносы.

Среди страховых посредником были бывшие сотрудники "Наири Иншуранс", а также другие лица, которые имели отношение к компании. Фактической посреднической деятельности они не вели, однако им в качестве посреднических выплат были перечислены крупные суммы. В итоге государству был нанесен ущерб в 200 миллионов драмов.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью полиции возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие для выявления круга всех причастных лиц и восстановления ущерба.