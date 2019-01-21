Президент Грузии отправилась в Брюссель с первым официальным визитом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник отправилась в Брюссель, говорится в сообщении на сайте администрации главы государства.

Визит в Брюссель будет двухдневным и станет первым официальным визитом Зурабишвили как президента страны.

Детали визита пока неизвестны. Однако известно, что в Брюсселе президент Грузии собирается встретиться с представителями НАТО и ЕС.сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

До визита Зурабишвили провела встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и членами его правительства, с которыми обсудила позицию страны по различным аспектам.

В Грузию Зурабишвили вернется 23 января.