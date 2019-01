Никол Пашинян выступит в Давосе на тематическом обсуждении «Формируя будущее демократии»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на экономическом форуме в Давосе, который пройдет 22-25-го января, на тематическом обсуждении «Формируя будущее демократии». Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт экономического форума в Давосе, на том же обсуждении выступят президент Колумбии Иван Дуке Маркес, премьер-министр Непала Шарма Оли, главный экономический комментатор The Financial Times Мартин Вольф, издатель New York Times Артур Грег Зальцбергер и гендиректор проекта «Менеджмент сегодня» Даниэла Баллоу Аарес.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 января с рабочим визитом отправится в Швейцарию для участия в международном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В рамках форума запланирован ряд встреч Пашиняна с руководителями стран, главами международных организаций, представителями бизнес-структур. В Давосе Никол Пашинян примет участие в неофициальной встрече экономических лидеров (IGWEL) и Всемирном политическом форуме.В Цюрихе запланирована встреча Пашиняна с представителями торговой палаты Швейцария-Армения и швейцарскими предпринимателями