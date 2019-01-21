Полузащитнику сборной Армении по футболу и лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну исполняется 30 лет.

Как передает «Арменпресс», Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении времен ее независимости, единственным, кто выступает в первенстве Англии.

Генрих Мхитарян родился 21-го января 1989 года. Первые годы жизни провел во Франции, в семилетнем возрасте вернулся с семьей в Армению, где избрал футбольную карьеру. Он стал лучшим бомбардиром сборной Армении, а с 2015 года – ее капитаном.

Генрих Мхитарян – питомец клуба «Пюник», выступал в донецких командах «Металлург» и «Шахтер», с 2013 года играл в дортмундовской «Боруссии», затем – в «Манчестер Юнайтед»« а в 2018 году перешел в состав лондонского «Арсенала».

Генрих Мхитарян выступает в Армении послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Удостоен звания почетного гражданина Еревана, 8 раз признавался лучшим футболистом года Армении (в 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах). В 60 играх сборной Армении он забил 22 мяча. В 2017 году включен в десятку лучших спортсменов Армении.