CNN: Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат от Канзаса

Госсекретарь США Майкл Помпео рассматривает возможность со временем уйти в отставку и баллотироваться в верхнюю палату Конгресса США от штата Канзас. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Помпео "сосредоточен на своей работе в качестве госсекретаря, но при этом он прислушивается к тем", кто советует ему выставить свою кандидатуру в сенаторы от Канзаса. Сенатор от этого штата Пэт Робертс ранее в этом месяце объявил, что на выборах 2020 года не собирается переизбираться, поэтому его место будет вакантным. Как уточняет источник телекомпании, лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл лично убеждает Помпео пойти на такой шаг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О том, что госсекретарь серьезно относится к подобному предложению, свидетельствует его согласие встретиться в воскресенье с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером.

До назначения на должность директора ЦРУ, а потом госсекретаря Помпео три срока работал членом Палаты представителей Конгресса от Канзаса.