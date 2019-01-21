Закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС РА сообщает, что 21-го января по положению на 09:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, Варденяцский перевал открыт только для пассажирских автомобилей, а для остальных- закрыт.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Сюникского марза, регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть скопившиеся автомобили.