В Анкаре выдвинули обвинение против экс-сотрудника дипмиссии США

Прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение против турецкого гражданина, бывшего сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сообщает турецкая газета Hurriyet.

В конце 2017 года после того, как правительство США выразило глубокую обеспокоенность арестом Топуза, посчитав выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией, между двумя странами произошел визовый кризис. Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Согласно обвинительному заключению, Топуз имел тесные контакты с бывшими сотрудниками турецких правоохранительных органов, которых Анкара считает причастными к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Ожидается, что в ближайшие недели обвинительное заключение против экс-сотрудника американской дипмиссии рассмотрит суд.

Власти Турции обвиняют организацию FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из Соединенных Штатов.