Федерера из Australian Open вытеснил 20-летний  Циципас

Действующий чемпион Australian Open швейцарец Роджер Федерер выбыл из дальнейшей борьбы.

Как передает Арменпресс, в четвертом круге он играл с 14 ракеткой мира — 20-летним греком Стефаносом Циципасом.

Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут. Встреча завершилась победой представителя Греции в четырех партиях со счетом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5). Циципас вытеснил Федерера из Australian Open.

Из четырех турниров «Большого шлема» Australian Open очередной, он проводится в Мельбурне, на одноименных кортах. Он проводится в 107 раз. В Australian Open действующим чемпионом среди мужчин является Роджер Федерер, среди женщин - Каролин Возняцки.