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Федерера из Australian Open вытеснил 20-летний  Циципас


Действующий чемпион Australian Open  швейцарец  Роджер Федерер выбыл из дальнейшей  борьбы.

Как передает Арменпресс, в четвертом круге он  играл с 14 ракеткой мира — 20-летним греком Стефаносом Циципасом.  

Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут.  Встреча завершилась победой представителя Греции в четырех партиях со счетом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5). Циципас вытеснил Федерера из Australian Open.

 

Из четырех турниров  «Большого шлема»  Australian Open очередной, он проводится в Мельбурне, на одноименных кортах. Он проводится  в 107 раз. В Australian Open  действующим чемпионом среди мужчин является Роджер Федерер, среди женщин  - Каролин Возняцки.

 

  




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