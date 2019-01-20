Спустя  10 лет Арман Пашикян вновь стал чемпионом Армении по шахматам

Известен чемпион 79-го первенства Армении по шахматам — спустя 10 лет им вновь стал Арман Пашикян.

Как передает Арменпресс, он набрал 6,5 очков из 9 возможных, не проиграв ни одной партии. В 4 партиях Пашикян одержал победу, остальные завершил вничью.

Последний раз он был чемпионом РА в 2009г.

В 2009-м он разделил 1-2 места, а в 2006-м завоевал серебро.