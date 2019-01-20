Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Спустя  10 лет Арман Пашикян вновь стал чемпионом Армении по шахматам


Известен чемпион 79-го первенства Армении по шахматам — спустя  10 лет им вновь стал Арман Пашикян.

Как  передает Арменпресс, он набрал 6,5  очков  из 9 возможных, не проиграв  ни одной партии. В  4 партиях Пашикян одержал победу,  остальные завершил вничью.   

Последний  раз он был чемпионом РА  в  2009г.

В 2009-м  он разделил 1-2 места,  а в 2006-м завоевал серебро.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации