Спустя 10 лет Арман Пашикян вновь стал чемпионом Армении по шахматам
Известен чемпион 79-го первенства Армении по шахматам — спустя 10 лет им вновь стал Арман Пашикян.
Как передает Арменпресс, он набрал 6,5 очков из 9 возможных, не проиграв ни одной партии. В 4 партиях Пашикян одержал победу, остальные завершил вничью.
Последний раз он был чемпионом РА в 2009г.
В 2009-м он разделил 1-2 места, а в 2006-м завоевал серебро.
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