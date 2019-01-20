Грузинская сторона и "Газпром экспорт" ведут переговоры в связи с новым соглашением по транзиту российского газа в Армению, они завершатся через две недели, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

Министр напомнил, что двухлетний срок действия прежнего договора истек 31 декабря 2018 года.

"Ведется процесс переговоров, и до его завершения действуют условия прежнего соглашения. Мы говорим о значительном улучшении условий контракта. Думаем, что через две недели переговоры завершатся и мы сообщим все, что не будет конфиденциальным", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, заявил Кобулия журналистам.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна продолжит выполнять свою транзитную функцию, транспортируя российский природный газ в Армению.

Основной поставщик газа в Грузию — Азербайджан. До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению десять процентов от общего объема пропущенного сырья. Согласно последнему договору между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только денежными средствами.