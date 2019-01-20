Премьер-министр РА  сообщил о 50-процентном росте  прямых иностранных инвестиций

По данным платежного баланса Армении, в третьем квартале 2018г., по сравнению с тем же периодом 2017г., прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выросли на 50%.

Об этом премьер-министр Никол Пашинян написал в Facebook.

«Так, в третьем квартале 2018г. приток прямых иностранных инвестиций (по прямым обязательствам) составил 75,5 млн долларов против 50,9 млн долларов в 2017г.

А это динамика этого показателя:

2017, I, 68 млн долларов

2017, II 29.1 млн долларов

2017, III 50.9 млн долларов

2017, IV 101.8 млн долларов

2018, I 94.2 млн долларов

2018, II 8.9 млн долларов

2018, III 75.5 млн долларов

Кстати, это тот самый показатель, о падении которого во втором квартале постоянно и с удовольствием говорят наши оппоненты», - как передает Арменпресс, написал премьер-министр.