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Премьер-министр РА  сообщил о 50-процентном росте  прямых иностранных инвестиций


По данным  платежного баланса Армении, в третьем квартале 2018г., по сравнению с тем же периодом 2017г., прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выросли на 50%.

Об этом премьер-министр Никол Пашинян написал в Facebook.

«Так, в третьем квартале 2018г. приток прямых иностранных инвестиций (по прямым обязательствам) составил 75,5 млн долларов против 50,9 млн долларов в 2017г.

А это динамика этого показателя:

2017, I, 68 млн долларов
         2017, II  29.1 млн долларов
         2017, III  50.9 млн долларов
         2017, IV  101.8 млн долларов

2018, I  94.2 млн долларов
         2018, II  8.9 млн долларов
         2018, III  75.5 млн долларов

Кстати, это тот  самый показатель, о падении которого во втором квартале постоянно и с удовольствием говорят наши оппоненты», - как  передает Арменпресс, написал премьер-министр.

 




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