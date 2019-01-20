В  Армении ожидается погода без осадков

На территории РА днем 20 января, 21-25 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 20 января, 21-25 января ожидается погода без осадков.