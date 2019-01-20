Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

В  Армении ожидается погода без осадков


На территории РА  днем 20 января,  21-25 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не  изменится.

 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в  Ереване  днем 20 января,  21-25 января ожидается погода без осадков.

 

  




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