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Пожарные-спасатели в  Чаренцаване потушили пожар в  хлеву


20 января  в 12:56 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что в Чаренцаване (Котайкской  области) в районе Арчадзор горит крыша хлева.

На место выехал   боевой  расчет   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 13:31 часов, потушен в 13:52.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  сгорели деревянные конструкции крыши свинарника – около 15 кв/м. Спасатели вывели из свинарника   25 свиней.




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