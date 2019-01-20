Пожарные-спасатели в  Чаренцаване потушили пожар в  хлеву

20 января в 12:56 в службу «911» поступил сигнал о том, что в Чаренцаване (Котайкской области) в районе Арчадзор горит крыша хлева.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 13:31 часов, потушен в 13:52.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели деревянные конструкции крыши свинарника – около 15 кв/м. Спасатели вывели из свинарника 25 свиней.